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Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.

(FOTOĞRAF)

Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştüKılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştüKılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

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