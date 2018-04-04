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Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:24 | Son Güncelleme

Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlü isimler, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. CHP liderini kınayan sanatçılar, "Bu ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz" diyerek suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti. ünlü isimler, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Hatay'daki sınır karakolu ziyaretine katılan isimlerin büyük bir kısmının yaptığı açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin'de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır. Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakaretamiz açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz".

Açıklamada şu isimler yer aldı:

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul- zurna-klarnet... Bir ülkenin değerleri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kimse hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız, gürültü yapmazsınız, yemek yapar götürürsünüz. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle".

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
Atatürk görse CHP nin başındakini kulağından tuttuğu gibi sürgüne yollar
@clbre_57 kemal sanatçıların orda olmasından yada türkü söylemesinden rahatsız değil Kemal Genel olarak RAHATSIZ bi kişilik....arıza birde "AFRİN e girmeyin" dediği halde ,kimse takmadı ya onu...Birazda ona bozuldu ))) İşin aslı AFRİN Zaferinden rahatsız
Bremen mızıkacıları gibi bir araya gelmiş , neyi kutluyonuz !
clbre_57 erbakan hoca sağ olsaydi kimi surgune gonderirdi acaba?
FETO ATATURKU KANDİRABİLİRMİYDİ BUNA CEVAP VER YUREGİN YETİYORSA COMAR KOYUN
Atatürk sağ olsaydı bu zibidi lerin vedeçolağın adı bile anılmaz vede bu tür çalgı çengiye yer verilmezdi.bunlar gözden düşen yalakalar takımı.
gittiginizden rahatsiz olmadiki adam sarki turku soyleyip kahkaha attiginizdan rahatsiz oldu
@adolfhitlerr şehitlikte içki içen chp lilerden rahatsız oldumu?kınadımı?
Şehitlerimizin kanı yerde, kurumamışken, zurnalı klarnetli bu neyin kutlaması !
@adolfhitlerr Şehidleri anma programına saldıran kemalın saz arkadaşlarıda aslında Şehidlerin anılmasından deil; dağıtılan Lokumdan rahatsız olmuşlar Şekerleri olduğu için yiyememişler, o yüzden saldırmışlar demi
CHP lilerin Çanakkale Şehitlerinin huzurunda ki rezillikleri unutulmadı, hadi bir de onun için bir şeyler söylesene be kardeş...
@s.hazir hayatınız iftira bir gün delikanlı olun, hiç kimse gidipte şehitlikde içki içmez, şehitler için kelle diyen bugün üniforma giymiş, bu ne yaman çelişki biraz utanın, ha kılıçtaroglu birim kadar sevmem işimde olmaz ama hakikat var daha öncede camide içki içildi videoları elmizde diyenler, ozamandan beridir kabataştaki alevereyle birlikde hala viedeoaları yayınlamadılar
sunlara bak hele hepsinin ahı gitmis vahı kalmis al birini vur otekine.
Bütün CHP lilerin ve liderinizinde yüzünde rabbiyesiri kalmamış.Nursuxlar sizi.
yalakalar siziiii sende öylesin admin
Ama ne yazık ki konserlerinize en çok chpliler gidiyor..Chplilerde konserlerinize gitmez sizi izlemez protesto ederler..Önce kendi çocuklarınızı askere gönderin..
@demokrat74_63 güldürme beni bunların hangisi konser verme cesaretini gösterir. Değil CHPliler hiç kimse gitmez haaa 20 30 yıl önce desen o başka. ayrıca burada amaca bakmalı bu sanatçılarla ancak klarnet çalınır. Gerçek sanatçılarla gidilseydi asker ziyareti olurdu. Bence hükümet bu konuda da vitrinini artık değiştirsin. Bu örnekler ters teper.
Saray soytarılarına ders verme sırası bizde !
Zaten CHP lilerin konser ve tiyatro kültüründen başka ne aktivitesi var.Sizin savaş ve savunmayla işiniz olmaz,karı kızla gezinir durursunuz.
Ziyaret etmeniz değil, gülüp eğlenmeniz rahatsız etti.
Kılıçtaroğlu nun açıklamasına sonuna kadar katılıyorum. komşumuz da cenaze olsun televizyon açmayız. askere moral diye düşünenler bu mesleğin fıtratında ölüm var diye bağırıyordu. ne olduda moral vermeye kalktınız. gidin şehit ailelerine sahip çıkın. ev verin çocuklarını en iyi şartlarda okutun. moralide halka verin barıştırın şu milleti, ayrıltırmak için kutuplaştırmak için her şeyi yapıyorsunuz. çıkarın üstünüzden şu maskeli balo kostümlerinizi.
Yalan mı? menfaat için fırıldak gibi dönen yalakasınız. Admin sende yorumlarımı yayınla artık niye yayınlamıyorsun?
Şehitlere hiç saygı göstermeyenlerin toplandığı bir durum olmuş, adam haklı! sorun nedir o zaman, mahkeme falan! oydaşlarımıza da bi selam çakalım hikâyesi...
Ne kadar yaranırlarsa o kadar iş yapabilirler. Yaranamayanlara iş, konser, proğram v.b. vermiyorlar..
işte gerçek sanatçı böyle olur halkın ve devletinin yanında olur kendince sol kesim teröristi sanatçılar ancak chp'ye yakışır
TURKİYE CUMHURİYETİ ORDUSU DÜŞMANA KARŞI GALİP GELMİŞTİR VE BUNU KUTLAMAK MORAL VERMEK EN GÜZEL DÜŞÜNCEDİR. NİYE ÇEKEMİYORLAR BİLMİYORUM, KAYBEDENLERİN SEVİNMESİ NORMAL OLAMAZ. SONUNA KADAR ASKERLERİMİZE MORAL VERMEK GEREKİR SAANATÇI ARKADAŞLAR DOĞRUSUNU YAPMIŞLAR TEBRİK EDERİM.
ya cumhurbaşkanlıgı kuran bile okutsa ki okutuyor bunu bilseler bunada karşı çıkarlar sadece bir şey söyleyecegim rezil chp rezil
Dil akp dili,akp yazmış sanatçılar imzalamış,bu kadar basit.
pkk lıları ziyarete gidenlerden rahatsızlık duymayanlar askerle beraber olan sanatçılara laf söylüyorlar, artık millet sizin nasıl bir mal olduğunuzu anladı, pkk nın don lasdikleri siziiii
Kılıçtaroğlunun yediği bu haltta saçmalık artık.hergün bir gol yiyor.ömüöüzde seçim var insanları kazanacağına oldukları gibi göreceğine onlara saldırarak iti oluyor.sanatçı beğenmez üniforma beğenmez.senin başka işin yokmu?
Kılıçtaroğlu kendisini şaşkalayacak ona yalakalık yapacak sanatçı arıyor oda çok sınırlı.
Gezi olaylarındaki sanatçıların eylemi hoşuna gittiği için sessiz kalmıştı Kemal sanatçı sokakta maskeli eylem yapınca sorun yok öylemi.Bunlarda sanatçı imam,alim vs.değil işine geldiği açıdan bakıyor by Kem.onların orada olma amaçlarının hiç mi önemi yok...şehitler ÜZERİNDEN siyaset yapma onlar ve aileleri bu ülkenin şerefleri baş tacıdır.Senin vekilin ve sen pkk lılarla hapishane görürüşünce sorun yok HDP ile girdiğin çukurda yok olacaksın.MUSTAFA KEMALİN partisinde bunları yapmaya hakkınız yok by kemal
Tekrar eden Hakaret suçlarında mutlaka hapis cezası getirilmelidir.
hepimiz askerlik yaptık. askere moral için dönem dönem şsrkıclıar yada aç aç gelir askere moral verilir asker deşarj olurdu. bunlar cumhurbaşkanına g.kurmay başkanına subaylar geri hizmetteki bi kaç asker e veriyolar. morale ihtiyacı olan çarpışan asker 30 km ilerde çarpışacak bunların hiç birini görmeyecek ve asker moral kazanacak. güldürmeyin adamı. herkes tribüne oynuyor. gerçek asker de cephede çarpışıyor.
ne cabuk unuttunuz megri megri ayrica 50 sehit yeni verilmisken sarkili turkulu orada sov yapmayin. gidin sehit ailelerinie yardim yapin.
kendi cocuklarinizi gondermenizide gectim torunlarinizada simdiden yer yapiyorsunuz sanatci yalakalari
sizin gibi pkk cenazelerine pkk taziyelerine gitmediler, gittiyseler kahraman ordumuzun kahraman askerlerine moral vermek için gittiler, sizlerin içinde vatan millet ordu sevgisi olmadığı için anlayamazsınız.
sanatçı bunlarmı?geçmişlerine rahmet!
GEVENDELER BAKIN HELE GÜNDEM YARATIYORLAR. CHP HAKLI İYİ HAKLI ÖLEN ÖLMÜŞ SİZİN TUZUNUZ KURU
BUNLARA AZ BİLE SÖYLEMİŞ
giden tiplere bakınca fazla söze hacet kalmıyor
Sanatçılara bak... megri megri oynayan ibo, ülkenin mafyası necati, torbacı deniz seki, orasını burasını acan "südyensiz" sibel, 80'lerin porno yıldızı hülya kocyigit, derneğe devlet eliyle başkan atanan coşkun... Bunlar sanatçı ise bu ülkenin hali de böyle olur işte...
şarkı türkü söyleyip klarnet çalarak eğlendiniz. cenazeler yerdeyken utanmadınızmı hiç.
BURDAKİ SANATCILARIN YUZDE 90 YA İKTIDAR KANALINDA YADA DEVLET KANALINDA POROGRAM YAPIYO BU DOGAL AMA MENFAAT DUNYASI DEVLET ASKER AİLERINI GETIRSEYDI ASKERLERIMIZIN YANINA BU SANATCILARIN ÇOCUKLARI VEYA KENDILERI NERELERDE ASKERLIK YAPMISLAR ACABA
ben chp'nin yerinde olsam bu arkadaşların ,bu iktidardan ne tür bir kazanç sağladıklarını araştırır,sağlıklı bir şekilde insanları bilgilendirerek,insanlarımızı bilgilendirir,ve amaçsal öneriye sunar,oylama yaptırarak ,günü gün etmelerinini halka yayarım ,halk partisi olmanın gereğinide bu chp 'nin yapması gerekir..
KILIÇDAROĞLUNUN ESAS ZORUNA GİDEN ZEYTINDALI HAREKATININ BASARILI OLMASI VE BUNDAN TAYYIP ERDOGANIN PRIM KAZANMA İHTİMALİDİR. CHP ISTERDIKI BASARISIZ OLUNMASI KAYIP VERILMESI İDİ. BİRDE DİYOR Kİ ORDUNUN BASARISI ERDOGANLA NE ILGISI VAR.KARDESIM BU KADAR HAIN VARKEN İÇERDE ADAM INSIYATIF ALMIS .AT SAHIBINE GORE KİŞNER
Arkadaşlarını şehit vermiş MEHMETÇİĞİN ziyaretinde yaylalar yaylalar söylenmez. Utanmasalar halay çekecekler. Şivan Perver ile Mihri yi söyleyen İ. Tatlıses'in mehmetçik için olan duygularındanda şüphe ederim. CHP ziyareti değil davranışları eleştirmiştir. Umarım bu yalakalar iktidar değiştiğinde de böyle cüretkar konuşma bizziğini göstersinler. Yok ozaman yusuf yusuf ederler ve yalakalık yönlerini değiştirirler.
Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş;”cenazemiz var, şehidimiz var, gazimiz var..Cenaze evine davul-zurna ile gidilmez”demiş.. Yalakalık yapmak için demeçler vermeye kınmaya gerek yok.Adam olmak kafi..Sahi cenaze evine davul-zurna ile gitmek caiz mi!!?
Saray soytarıları. Hepsinin ne mal olduğu belli. Çok takılmamak lazım
ne alaka lan ben doğuda müzisyen olarak yaptım sınır karakollarına askere moral müziği yapmaya gidiyorduk ozman da şehitler oluyordu sene 2000 kusura bakmayın da bunlar gerekli eyy kemal sen git muhtarlık yap senşn yöneteceğin türkiye 30 sene öncede kaldı senin yicen nane değil artık o iş
SAYIN KILIÇDAROĞLU, BENCE OĞLUNA SOR.. ASKERLİK YAPTI. ASKERİN HALİNİ ASKER ANLAR..
Şehitler var güle oynaya gidilmez sıkıntı burada eyy sanatçıyım diye geçinenler
ANLAMAZSIN TABİKİ..BAKSANIZA ŞARKILI TÜRKÜLÜ DİYE SÖYLEDİ...SİZE GİDİNDE ORADA ONUN MU YAPIN DİYOR..DAHA ÖNCEDE GİDEN OLDU AMA SİZİN GİBİ YAPMADILAR ..NEDEN OLSUN SİZİN GİBİ KENDİNİZİ ÖNE ÇIKARAN DEĞİL GERÇEK OLANA BİŞEYYOKK..KUKLALAR SİZİ..GÖSTERMELİK GİTTİĞİNİZ ÇOK BELLİ DAHA NE OLSUN...EYY BRE ZINDIKLAR SİZİ.....
bu kemal yine güldürdü
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