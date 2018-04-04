Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti. ünlü isimler, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Hatay'daki sınır karakolu ziyaretine katılan isimlerin büyük bir kısmının yaptığı açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin'de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır. Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakaretamiz açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz".