Kılıçdaroğlu, servis taşımacıları esnafıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde büyükşehiri alacağız. Sizin bu plaka sorununuzu büyükşehiri alırsak en geç 6 ay içinde çözeceğiz. Daha erken olabilir mi? O da olabilir. Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, parlamentoda da millet ittifakı çoğunluğu alırsa yine size sözüm sözdür bunu en kısa sürede çözeriz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde servis taşımacıları esnafı ile bir araya geldi.

Dünyanın en güzel kentinde sorunlarıyla baş başa bırakılmış servisçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, kendisine iletilen verilere göre İstanbul'da 56 bin servis aracının bulunduğunu, bunların 18 bininin okul servisi, 38 bininin ise personel servisi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 bin kişinin buradan ekmek kazandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, servis taşımacılarının haklarını istediğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, 1986 yılının 2 Nisan'ında yapılan Bakanlar Kurulu kararına değinerek, "Kararın birinci maddesinde, bu kararın amacı anlatılıyor. 'Vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere, toplu taşımacılığın geliştirilmesi, plaka karaborsacılığının ve korsan taksiciliğin önlenmesi, fiilen çalışan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esaslarını tespit etmektir. Sayıyı tespit etmek demek, sayıya sınırlama getirmek anlamına gelir. Niye sayı yazıyorlar? Kim söylüyor? Bakanlar Kurulu. Ne zaman söylüyor? 1986'da. Yani sizin haklarınız bir anlamda 1986 yılında dönemin hükümeti tarafından teslim edilmiş. Şimdi siz bu hakkınızı arıyorsunuz." diye konuştu.