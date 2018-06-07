Kılıçdaroğlu servisçilerle bir araya geldi

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, servis taşımacıları esnafı ile bir raya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya CHP Genel Sekreteri Akif Hamzeçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve servis şoförleri katıldı. Programda konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Nisan 1986'da yapılan Bakanlar Kurulu kararına değinerek, “Kararın birinci maddesinde, bu kararın amacı anlatılıyor. 'Vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere, toplu taşımacılığın geliştirilmesi, plaka karaborsacılığının ve korsan taksiciliğin önlenmesi, fiilen çalışan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla verilecek ticari plakaların sayısı verilme usul ve esaslarını tespit etmektir. Sayıyı tespit etmek demek, sayıya sınırlama getirmek anlamına gelir. Demektir. Niye sayı yazıyorlar? Kim söylüyor? Bakanlar Kurulu. Ne zaman söylüyor? 1986'da. Yani sizin haklarınız bir anlamda 1986 yılında dönemin hükümeti tarafından teslim edilmiş. Şimdi siz bu hakkınızı arıyorsunuz" dedi.

“GEREĞİ DEMOKRATİK YOLLARLA YAPILMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, “Siyaset cep doldurma, köşeyi dönme, vatandaşa yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset doğrudan doğruya vatandaşın var olan sorunların çözme sanatıdır. Sizler söz veriliyor, sözün gereği yapılmıyor. 'Havadan para kazanacaksınız, plakalarınızın değeri artacak' gibi. İnsan onurunu kıran açıklamalar. Devleti yöneten insanlar hiçbir vatandaşını ötekileştirmemeli. Hele hele alın teri ile çalışan insanların onurunu kıracak söylemlerden özenle kaçınmak zorundalar. Eğer böyle söylemlere giriyorlarsa, demokrasilerde bunun bir yolu vardır, ikinci yolu yoktur. 'Sen öyle yapıyorsan kusura bakma ben de bunun gereğini sandıkta yerine getireceğim' budur. Verilen söz tutulursa eyvallah, tutulmazsa gereği demokratik yollarla yapılması lazım" diye konuştu. “ŞOFÖRÜN SOSYAL GÜVENLİK HAKKINI KORUMAK ZORUNDASINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Servis sürücüleri yasal olarak bu işi yapıyor. Araya korsanların girmemesi gerekiyor. Çünkü bu işi korsan yaparlarsa sizin ekmeğinizle oynamış olurlar. Sizin plaka tahdidinden sonra çalıştıracağınız şoförleri devlet gelir eliyle koyduğu gibi tespit eder. O şoförün sosyal güvenlik primini yatırıp yatırmadığınızı size sorar. Siz, o şoförün sosyal güvenlik hakkını korumak zorundasınız" şeklinde konuştu.