HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Kılıçdaroğlu SGK'yla ilgili konuşacak son kişi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Anamuhalefet patisinin genel başkanı tarafından, emeklilik yaşı konusu sürekli gündeme getiriliyor. Övgüyle geçmişten bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK'yla ilgili konuşacak son kişi olduğunu ifade etmem gerekiyor. 34 yaşında kadınların, kendi döneminde emekli edildiğinden övgüyle bahsediyor. Ben bütün vatandaşlarımızın elini vicdanına koymasını rica ediyorum. 34 yaşında emekli olmak, bu ülkeye yapılan, SGK'ya verilen en büyük zarardır" - "Kendi döneminde fazla veren bir kurumu teslim alıp, genel müdür olarak SGK'yı açık veren bir kurum haline getirmiş bir anamuhalefet partisi genel başkanı... 34 yaşında insanların bu ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi için hep birlikte bu süreçlerin içinde olması gerekiyor"

İBRAHİM ERİKAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Anamuhalefet patisinin genel başkanı tarafından, emeklilik yaşı konusu sürekli gündeme getiriliyor. Övgüyle geçmişten bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK'yla ilgili konuşacak son kişi olduğunu ifade etmem gerekiyor. 34 yaşında kadınların, kendi döneminde emekli edildiğinden övgüyle bahsediyor. Ben bütün vatandaşlarımızın elini vicdanına koymasını rica ediyorum. 34 yaşında emekli olmak, bu ülkeye yapılan, SGK'ya verilen en büyük zarardır." dedi.

Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) çalışmalarına yönelik yanlış ve eksik bilgiye dayalı açıklamaların gündeme geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün de emeklilik yaşıyla ilgili bazı açıklamalar yaptığını anımsatan Sarıeroğlu, "Anamuhalefet patisinin genel başkanı tarafından, emeklilik yaşı konusu sürekli gündeme getiriliyor. Övgüyle geçmişten bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK'yla ilgili konuşacak son kişi olduğunu ifade etmem gerekiyor. 34 yaşında kadınların, kendi döneminde emekli edildiğinden övgüyle bahsediyor. Ben bütün vatandaşlarımızın elini vicdanına koymasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

34 yaşında emekli olmanın, bu ülkeye yapılan ve SGK'ya verilen en büyük zarar olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Kendi döneminde fazla veren bir kurumu teslim alıp, genel müdür olarak SGK'yı açık veren bir kurum haline getirmiş bir ana muhalefet partisi genel başkanı. 34 yaşında insanların bu ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi için hep birlikte bu süreçlerin içinde olması gerekiyor. İnsanların üretim açısından en verimli çağlarında emekli edilmesi, dünyanın hiçbir yerinde 34 yaşında emekli edilme durumu yok. Bundan övgüyle bahsedilmesini de kötü bir durum olarak, acziyet olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

- "Düşük emekli maaşı bağlanması söz konusu değil"

Sarıeroğlu, çok erken yaşta emekliliğin üretim ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi 1999 yılında 34 yaşında olan kişi, şu anda 53-54 yaşına gelmiş ve 20 yıldır emekli maaşı alıyor. Bu kişinin emekli maaşının da yüksek olması mümkün değil. 34 yaşında emekli olacak kişi kaç yıl prim ödemiştir, kaç sene sistemde kalmıştır? Sigortacılıkta sistemde kalma, prim ödeme, primi ödediğiniz maaş emekli maaşlarını belirliyor. Bu bağlamda şu anda sürekli olarak yine yayıyorlar, 'düşük emekli maaşı yatırılıyor vesaire' diye. Bunların sebebi geçmişten başlayan bu durumlar, düşük emekli maaşı bağlanması diye bir şey söz konusu değil. Herkesin hikayesi, çalışma hayatı serüveni farklı. Sisteme girdiği tarih, ödediği prim miktarı, aldığı ücret, prim gün sayısı vatandaşlarımızın emekli maaşını etkileyen unsurlar."

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Fotoğraflar // Erdoğan Demirören için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyorFotoğraflar // Erdoğan Demirören için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu emeklilik Jülide Sarıeroğlu

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.