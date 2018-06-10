"Kılıçdaroğlu SGK'yla ilgili konuşacak son kişi"

İBRAHİM ERİKAN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Anamuhalefet patisinin genel başkanı tarafından, emeklilik yaşı konusu sürekli gündeme getiriliyor. Övgüyle geçmişten bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK'yla ilgili konuşacak son kişi olduğunu ifade etmem gerekiyor. 34 yaşında kadınların, kendi döneminde emekli edildiğinden övgüyle bahsediyor. Ben bütün vatandaşlarımızın elini vicdanına koymasını rica ediyorum. 34 yaşında emekli olmak, bu ülkeye yapılan, SGK'ya verilen en büyük zarardır." dedi.

Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) çalışmalarına yönelik yanlış ve eksik bilgiye dayalı açıklamaların gündeme geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün de emeklilik yaşıyla ilgili bazı açıklamalar yaptığını anımsatan Sarıeroğlu, "Anamuhalefet patisinin genel başkanı tarafından, emeklilik yaşı konusu sürekli gündeme getiriliyor. Övgüyle geçmişten bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK'yla ilgili konuşacak son kişi olduğunu ifade etmem gerekiyor. 34 yaşında kadınların, kendi döneminde emekli edildiğinden övgüyle bahsediyor. Ben bütün vatandaşlarımızın elini vicdanına koymasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.