Kılıçdaroğlu: Sorun Kandil'i almak değil sorun terörü çözmek (2) 

"4 YILDA TÜRKİYE'Yİ DOLARA BOĞACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan hükümetleri, akılcı politikalar üretmediler dışarıda. Egemen güçlerin tavsiyelerine göre, Suriye'ye girdiler, silah gönderdiler egemen güçlerin önerisine göre. Sonra Erdoğan, 'Amerika bizi aldattı yalnız bıraktı' dedi. Başkanısın ipi ile kuyuya inilir mi, terör çözülür mü? Dış politika milli olmak zorunda. Ortak hareket edilmeli. Ama dış politikayı mezhepçi, kavgacı yaparsanız kaybeden Türkiye olur. Barış endeksli bir politika yürütmek istiyoruz. Ortadoğu'nun barışını sağlayacağız imarını da sağlayacağız. Barış havzasına dönüştüreceğiz. 4 yılda Türkiye'yi dolara boğacağız. Londra'da yalvarmayacağız. Gücümüzle bölgede istikrarı, barışı sağlayacağız bölgeyi yeniden inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu. "ELBETTE SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİZ"

CHP'nin dış politikasına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Elbette Suriyelileri göndereceğiz. Gayet açık, net evini, okulunu yapacağız. Dönmek istemezlerse gidecekler yani. Birisi Almanya'ya, Amerika'ya gittiği zaman orada izinsiz oturuyorsa göndermiyorlar mı? Biz devletiz evini, okulunu yaptık buyurun kardeşim gidin. Suriyelilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmak istemiyoruz. Savaştan kaçtılar hiçbir itirazımız yok. 30 milyar dolar harcadık doğru itirazımız yok. Ama orayı barış havzası yaptığımızda istihdam yaratacağız. Bizim ufkumuza Erdoğan ve arkadaşlarının ufku yetişemez. Bizim gördüğümüz gözle Ortadoğu'ya bakamazlar. Çünkü onlar kısır, mezhep kültürü üzerine bir dış politika oluşturdular. Bu bize bölgeye zarar veriyor. Boşu boşuna kan akıyor. Buna karşıyız. Bu politikanın zor oluğunu biliyorum egemen güçlerin müdahalesi olacaktır ama dört ülke devlet başkanı birlik olursa bu işi bitiririz" diye konuştu.

"ORTADOĞU BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NI ÖNCE DÖRT ÜLKE KURACAĞIZ"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi halinde 'Ortadoğu barışı için Suriye'yi de ziyaret edecek' olmasına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Dış politika düşmanlık üzerine kurulmaz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı önce dört ülke kuracağız. Sonra diğer ülkeler Ürdün, Mısır, İsrail katılıyorsa onları da alacağız. Bu Filistin- İsrail sorununun çözümüne de katkı sunacaktır" diye konuştu. "MUHARREM İNCE SEÇİMİ KAZANDIĞINDA YAPACAĞI 3 ŞEY VAR"

Kılıçdaroğlu, "Sayın Muharrem İnce seçimi kazandığında yapacağı 3 şey var; '48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım' diyor. Enflasyonun indirilmesi ile ilgili Merkez Bankası'nın kullanacağı hiçbir araca siyaseten müdahale edilmeyecek. Bu ikisi batı için çok önemli. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı dünyaya duyurulmuş olacak" dedi. "OHAL'İ SEÇİMDEN SONRA KALDIRMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OHAL'in seçimden sonra kaldırılabileceği yönündeki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, "Neden seçimden sonra OHAL kaldırılıyor? Seçimlerde, kan gövdeyi mi götürecek? Recep Tayyip Erdoğan'ın hafızasında boşluk var. Dün söylediklerini unutuyor. Topluma güven vermiyor artık. Seçimden sonra kaldırmayacak. OHAL ile yönetmek istiyor. Baskı aracı olarak kullanıyor. 'Yarın başka bir şey söylerim benim bir kitlem var' diyor. Ama artık vatandaş inanmıyor" ifadelerini kullandı.