HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kılıçdaroğlu: Sorun Kandil'i almak değil sorun terörü çözmek (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 02:08 | Son Güncelleme

"FETÖ'NÜN İADESİ İLE İLGİLİ SOMUT BİLGİ GÖNDERİLDİ Mİ HÜKÜMETİN AÇIKLASIN" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün iadesi ile ilgili 'örgütlediği, talimat verdiği' yönünde somut bilgi gönderin ona göre mahkeme çıkacak' dendi.

"FETÖ'NÜN İADESİ İLE İLGİLİ SOMUT BİLGİ GÖNDERİLDİ Mİ HÜKÜMETİN AÇIKLASIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün iadesi ile ilgili 'örgütlediği, talimat verdiği' yönünde somut bilgi gönderin ona göre mahkeme çıkacak' dendi. Somut bilgi gönderilip gönderilmediğini hükümetin açıklaması lazım" dedi.

"ORADA NELER KONUŞULDUĞUNU MİT, TBMM'YE GÖNDERMİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Kemal Batmaz, Adil Öksüz, beş kişi darbeden önce adres belli MİT tarafından tespit edilmiş. Bu adreste şu gün toplanıldı diye. Ama orada neler konuşulduğunu MİT, TBMM'ye göndermiyor. Toplanma nedenleri darbe kararını veriyorlar. MİT 'ben dinlemedim' diyebilir mi? O zaman orada toplanıldığını niye tespit ediyorsun? Neler konuşulduğunun gün yüzüne çıkması lazım. Neler konuşulduğunu biz değil onlar biliyordu. 'dinlemedim derse' aklımızla alay ediyordur. İçeride önemli şeyler konuşuldu. 15 Temmuz'u aydınlatacak şeyler büyük bir ihtimalle konuşuldu. Açıklansın. Dinlemediyse görevini ihmal suçudur" diye konuştu.

"AMERİKA'NIN ISRARLA SOMUT BİLGİ İSTEDİĞİ İFADE EDİLDİ"

CHP heyetinin FETÖ iadesi ile ilgili dosyaları incelemesine ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Bana gelen 3 sayfa rapor. Bazı usul eksiklikleri var ama öyle hayati eksiklikler değil. Amerika'nın bize bu dosyalara göre iade etmesi gerekiyor. Amerika'nın ısrarla somut bilgi istediği ifade edildi" dedi.

"FİLİSTİN KONUSUNDA HÜKÜMET SADECE TOPLUMUN GAZINI ALMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu, "Filistin konusunda hükümet sadece toplumun gazını almıştır sonra uykuya yatmıştır" dedi.

"197 BİN LİRA İÇİN KAMPANYA AÇACAĞIM"

Man Adası tazminatına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "O davayı Yargıtay’da, AYM, AİHM'de de kazanırım delillerin tamamı doğru. Tek kuruş yanlış değil. '18 milyon dolara şirket sattık dedi' Erdoğan. Hangi şirket, kime sattın? Halk Bankası'na çağrı yapıyorum, savcılığa verdiğim dekontlar yanlışsa açıklama yapsın. 197 bin lira tazminatı bulacağım kampanya açacağım. İsterlerse vereceğim Yargıtay’ı beklerlerse zaten reddeder. Akıl var mantık var” dedi.

Hakime TORUN/ANKARA (DHA)

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Aydın'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Aydın'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 
Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

Füreya Koral kimdir? Bakın Füreya Koral için Google neden doodle yaptı?

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması: Bence şartlar oluştu

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan jandarmalara intibak müjdesi!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.