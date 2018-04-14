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Kılıçdaroğlu Suriye sınırında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye sınırında bulunan Hatay’ın Hassa ilçesindeki Sakız Hudut Karakolu’na gelerek askerlerle sohbet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye sınırında bulunan Hatay’ın Hassa ilçesindeki Sakız Hudut Karakolu’na gelerek askerlerle sohbet etti. Ziyaret sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, "Kahraman ordumuz sadece Türkiye’nin değil aslında bölgenin güvenliğini sağlayan bir ordu. Askerlerimizle beraber çay içtik, bize baklava ikram ettiler. Yüreğimiz, gönlümüz her zaman onlarla. Onlar bizim gurur kaynağımız" dedi.
Bir dizi toplantı ve ziyaret için Hatay’a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Antakya’da iş adamlarıyla bir araya geldi. Daha sonra Kırıkhan ilçesindeki 2 şehit ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinde Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Sakız Hudut Karakolu’nda askerlerle bir araya gelerek sohbet etti.
Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Komutan ve askerlerle görüştük. Moralleri gayet iyi. Kendi vatanlarını bekliyorlar. Zaten defalarca ifade ettim, yine edeyim. Kahraman ordumuz sadece Türkiye’nin değil aslında bölgenin güvenliğini sağlayan bir ordu. Sadece Türkiye’ye değil, bölgeye güven veren bir ordu. Türkiye Cumhuriyeti’nin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuzdur. Onlarla beraber olduk, çay içtik, pasta yedik. Bize baklava ikram ettiler bu nedenle kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Yüreğimiz, gönlümüz her zaman onlarla beraber. Onlar bizim gurur kaynağımız" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından, bir dönem Suriye’deki PKK/PYD-YPG tarafından atılan roketlerin hedefi olan Reyhanlı ilçesine hareket etti.

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