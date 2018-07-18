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Kılıçdaroğlu tren kazasında yaralananlar ile ölenlerin yakınlarını ziyaret etti -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralılar ile yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralılar ile yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 24 kişini öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından, bugün yaralıları ve yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, önce beraberinde milletvekilleri ve belediye başkanları, il başkanları ile Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 4 yaralıyı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra kazada 2 kızı ve 2 torunun kaybeden Remzi Güvenç'in Vakıflar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Aileye başsağlığında bulunan Kılıçdaroğlu, "Büyük geçmiş olsun, tabi çok üzgünüz" dedi. Kazada kızı 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i kaybeden Zehra Bilgin, "Bu bir cinayet, doğal afet olamaza. Bunun başka bir tarifi yok, olamaz da" dedi. Kılıçdaroğlu ise, "Biz bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz, peşini bırakmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, kazada eşi Derya ve 5 aylık kızı Beren'i kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan Melih Kurtuluş'u teselli etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, daha sonra kazanın hemen ardından seferber olarak olay yerine traktörleriyle giderek, kazazedelere ilk yardımı yapan Sarılar Mahallesi'ne geçti.

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