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Kılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:54 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından döviz artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından döviz artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz? Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…" dedi.

ANKARA (DHA)

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