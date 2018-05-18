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Kılıçdaroğlu, Türkan Saylan'ı andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Çağdaş bir yaşam için mücadele eden, Anadolu'da binlerce kız çocuğuna umut olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı saygı ve özlemle anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çağdaş bir yaşam için mücadele eden, Anadolu'da binlerce kız çocuğuna umut olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı saygı ve özlemle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Saylan'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çağdaş bir yaşam için mücadele eden, Anadolu'da binlerce kız çocuğuna umut olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı saygı ve özlemle anıyorum. Kadın hakları ve eğitimde fırsat eşitliği için verdiği mücadeleyi büyüterek devam ettireceğiz. Gözü arkada kalmayacak." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkan Saylan

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