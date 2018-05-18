Kılıçdaroğlu, Türkan Saylan'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çağdaş bir yaşam için mücadele eden, Anadolu'da binlerce kız çocuğuna umut olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı saygı ve özlemle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Saylan'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çağdaş bir yaşam için mücadele eden, Anadolu'da binlerce kız çocuğuna umut olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı saygı ve özlemle anıyorum. Kadın hakları ve eğitimde fırsat eşitliği için verdiği mücadeleyi büyüterek devam ettireceğiz. Gözü arkada kalmayacak." ifadesini kullandı.

