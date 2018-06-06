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Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız (4) (Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

'UNUTMAYIN MUHARREM İNCE BİR ÖĞRETMEN' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Denizli'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kaynak Tekstil firmasını da gezdi.

'UNUTMAYIN MUHARREM İNCE BİR ÖĞRETMEN' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Denizli'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kaynak Tekstil firmasını da gezdi. Kemal Kılıçdaroğlu burada da işçilerle bir araya geldi. İşçilerin alın teriyle ekmeklerini kazandığını, aralarında bulunduğu için gurur duyduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, fabrikadan ayrılacağı sırada yanına gelen iki işçiyle sohbet etti. Eğitim sisteminden yakınan ve çocuklarının iyi eğitim almalarını çok istediklerini söyleyen işçilere Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitim sistemi kanayan yara. Eğitim sistemini temelden değiştireceğiz. 16 yılın sonunda geldiğimiz nokta çocuklarımızın çoğu niteliksiz okullara gidiyor. Sabah sınav, öğle sınav, akşam sınav. Bütün bunların hepsi değişecek. Unutmayın Muharrem İnce bir öğretmen. Eğitimi çok iyi biliyor" dedi. BOZKURT'TA HALKLA BİR ARAYA GELDİ Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Denizli'nin Bozkurt ilçesine geçti. Burada esnafı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu gören fırıncı Şevket Hazır, "Çok genç görünüyorsun" dedi. Gülümseyen Kemal Kılıçdaroğlu ise gördüğü vatandaşlardan Mümin Öztunç'un pala bıyıklarına takılıp "Bıyıkların güzelmiş maşallah" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra ilçedeki çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada onlarla sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların sorularını cevapladı. Ardından konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ayındayız, kavganın gürültünün olmadığı bir aydayız, ayrılık, farklılık olmasın diyoruz. Bir sandığa gideceğiz, giderken düşüneceğiz, bu seçim eski seçimler gibi değil. En temel konulardan birisi ekonomi, işsizlik var. Çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Güzel Türkiye'yi nasıl yaratacağız? Her kuruş verginin hesabını hükümet verecek. Tünele, yola karşı değiliz. Sorduğumuz soru şu; köprüyü kaça yaptın? Bana bunu söyle. Söyle ki vatandaşın vergisini doğru kullandın mı kullanmadın mı, bunu soruyorum. Yol yapıyorsun eyvallah yap. Birisi malı götürecek, ey Kılıçdaroğlu sen sesini çıkarma, soru sorma. Ben de bu soruları sana soruyorum. Kaça yapıyorsun bunu öğrenmek istiyorum. Yeter ki hesabını ver. Hepiniz vergi veriyorsunuz, musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi veriyorsunuz. Bir tek havadan vergi vermiyorsunuz. Vergi veriyorsanız, hesabını soracaksınız. Biz ne söylediğimizi biliyoruz, neyi nasıl yapacağımızı da biliyoruz. Benim merak ettiğim bir şey var. 16 yıldır hükümette olanlar 25 Haziranda 'Ben şunu yapacağım' demiyor, biliyorlar ki abbas yolcu" dedi. "Türkiye'ye çağ atlatmak istiyorsak bu Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı, millet ittifakının mecliste olmasıyla olur" diyen Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Hiçbir zaman bir vatandaşımı suçlamadım, sadece ülkeyi yönetenleri suçladım, iyi yönetemediler. Niye yoksulluğu bitirmediler? Allahın izniyle aile sigortasını getireceğiz, hiçbir aile biz yoksuluz demeyecek. Onun onurunu koruyarak, asla afişe etmeyeceğiz. Hiç endişe etmeyin, moralinizi bozmayın. Azimle, kararlılıkla sandığa gidin, cumhurbaşkanı listesini göreceksiniz en başta Muharrem İnce var. Mührü oraya güvenle basın. Sonra partilerde CHP'yi göreceksiniz, oraya da güvenle mührü basacaksınız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, "İyi Parti seçime girmesin diye duvar ördüler ama bu kardeşiniz, demokrasiden yana 15 milletvekiline dedi ki 'Hadi göreve.' Sonra 'Seçime sokamıyoruz' diyemediler, 'Vay efendim milletvekilleri niye gitti' dediler. Demokrasi için gittiler. Bizim huzura, beraber yaşamaya ihtiyacımız var. Kavgadan bıktık. Hiçbir şey vaat etmiyorsam ben ülkenin insanlarına huzuru, birlikte yaşamı, üreten Türkiye'yi vadediyorum" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Denizli'den ayrıldı. Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)

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