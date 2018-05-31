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Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:07 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU, 'MANEVİ KIZIM' DEDIĞİ ÖZGE'Yİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da iş insanları ve partililerle bir araya geldiği program sonrası Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan, tüm eğitim masraflarını karşıladığı ve 'manevi kızım' dediği Özge Biçer'i merkeze bağlı Güney Köyü'nde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız (2)

KILIÇDAROĞLU, 'MANEVİ KIZIM' DEDIĞİ ÖZGE'Yİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da iş insanları ve partililerle bir araya geldiği program sonrası Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan, tüm eğitim masraflarını karşıladığı ve 'manevi kızım' dediği Özge Biçer'i merkeze bağlı Güney Köyü'nde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu, iki yıldır burs desteği sağladığı Özge Biçer ve ailesiyle sohbet etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, programlarını gerçekleştirmek üzere karayoluyla Amasya'ya hareket etti.
ŞEHİT TAZİYESİNDE TANIŞTIK
Geçen yıl babalarını kaybeden Özge ve Osman Biçer kardeşler, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın başkanımızla iki yıl önce köyümüzden bir şehit vermiştik, onun taziyesine geldiğinde tanışmıştık. Bugün de ziyaretimize geldi. Beraber sohbet ettik. Sağolsun bizimle ilgileniyor. Burs desteği sağlıyor bize. Lise son sınıftayım. Hedefim ilahiyat fakültesine gitmek" diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız (2)

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