Kılıçdaroğlu: Uyarmak namus borcumuz

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu'da Amerika, Rusya, İran ve Türkiye'nin bir araya gelerek buradaki acıyı, kanı gözyaşını sonlandırmas gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu "Defalarca söyledik, silah göndermeyin terör örgütlerine. Silah gönderdiler. Buradan uyarmak bizim namus borcumuzdur. Ortadoğu'ya göndereceğiniz her silah acıyı büyütecek, kanın ve gözyaşının akmasına yol açacaktır. O nedenle biz Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayızö dedi.

"HOROZ DÖVÜŞÜ YAPMIYORUZ, ÇIK KARŞIMA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu partisinin İstanbul İl Başkanlığı seçimini kazanan Canan Kaftancıoğlu'nun eleştirilmesine ilişkin şunları söyledi: "Daha önceki saatlerde konuşan Genel Başkan, bizim İstanbul İl Başkanımızla ilgili bir sürü laflar etmiş. İstanbul il başkanımız onun cevabını verecek. Benimle ilgili bir şeyler söylemiş Sevgili Erdoğan, gözünü sevdiğim Erdoğan benden niye korkuyorsun? Ben korkulacak adam değilim. İki elim var, sen daha uzun boylusun. Üstelik sen kendini dünya lideri olarak tanımlıyorsun. Gel karşıma kardeşim, bana söyleyeceğini adam gibi karşıma çık, yüzüme söyle. Türkiye'nin gereksiz polemiklere ihtiyacı yok. Horoz dövüşü yapmıyoruz. Söyleyecek lafın varsa, bütün televizyon kanalları senin emrinde, bütün gazeteciler senin emrinde, çık karşıma kardeşim. Ne arkamdan dedikodu yapıp duruyorsun, mahallenin dedikoducusu gibi. 'Dünyadan korkmam' diyor, 'Bay Kemal' dediğinden korkuyor. Korkma sevgili Erdoğan, korkma. Gelirken doktorunu da yanına al, uzmanlarını, politikacılarını yanına al, kimi alırsan, al. Vallahi billahi tek başıma çıkacağım. Biraz cesur ol, korkma. Ben adam yemem. Efendi gibi konuşurum. Sana yarım saat versinler, on dakika bana yeter."