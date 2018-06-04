HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 21:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Gönül isterdi ki bu ülkede hemen hemen her köşede, her evde, her caddede, her sokakta huzur olsun. Huzur içinde yaşayalım, birlikte yaşayalım ama az kaldı. İnşallah kısa bir süre sonra hep birlikte huzuru, beraberliği, kardeşliği, birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki bu ülkede hemen hemen her köşede, her evde, her caddede, her sokakta huzur olsun. Huzur içinde yaşayalım, birlikte yaşayalım ama az kaldı. İnşallah kısa bir süre sonra hep birlikte huzuru, beraberliği, kardeşliği, birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, manevi duyguların yoğunlaştığı ramazanda vatandaşlarla güzel bir atmosferde iftar yapmaktan mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

"Gönül isterdi ki bu ülkede hemen hemen her köşede, her evde, her caddede, her sokakta huzur olsun." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Huzur içinde yaşayalım, birlikte yaşayalım ama az kaldı. İnşallah kısa bir süre sonra hep birlikte huzuru, beraberliği, kardeşliği, birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü gerginliğe ayıracak zamanımız yok. Kavgaya ayıracak zamanımız yok. Hep beraber bu ülkede huzur içinde yaşamalıyız. Anneler çocuklarını güler yüzle okullarına göndermeli. Çocuk huzur içinde dersini gördükten sonra okulundan evine dönebilmeli. Her evde akşam tencere kaynamalı. Her evde huzur olmalı. Her çocuğun, gencin işi olmalı. Özellikle böyle bir Türkiye'ye hasretiz. Böyle bir Türkiye'yi arzu ediyoruz."

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın hayatını Yenimahalle'ye adadığını belirterek, "Yenimahalle'yi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kimliğine kavuşturduğu için Yaşar'ı kutluyorum." diye konuştu.

- "Dualarımızın kabul olmasını diliyorum"

Yaşar da ramazan ayının en güzel ay olduğunu, insan olmanın erdeminin bu ayda daha çok idrak edildiğini söyledi.

Fethi Yaşar, "Bu ramazanda yaptığımız ibadetlerin hem İslam alemine hem de Türkiye'ye huzur ve mutluluk getirmesini, kardeşliğimizi pekiştirmesini, hakça bir düzenin bu ülkede egemen olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatasıCNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası
Marmaris'te gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldıMarmaris'te gözaltına alınan CHP'li gençler serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftar programı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.