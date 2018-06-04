Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki bu ülkede hemen hemen her köşede, her evde, her caddede, her sokakta huzur olsun. Huzur içinde yaşayalım, birlikte yaşayalım ama az kaldı. İnşallah kısa bir süre sonra hep birlikte huzuru, beraberliği, kardeşliği, birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz." dedi.
Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, manevi duyguların yoğunlaştığı ramazanda vatandaşlarla güzel bir atmosferde iftar yapmaktan mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.
"Gönül isterdi ki bu ülkede hemen hemen her köşede, her evde, her caddede, her sokakta huzur olsun." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Huzur içinde yaşayalım, birlikte yaşayalım ama az kaldı. İnşallah kısa bir süre sonra hep birlikte huzuru, beraberliği, kardeşliği, birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü gerginliğe ayıracak zamanımız yok. Kavgaya ayıracak zamanımız yok. Hep beraber bu ülkede huzur içinde yaşamalıyız. Anneler çocuklarını güler yüzle okullarına göndermeli. Çocuk huzur içinde dersini gördükten sonra okulundan evine dönebilmeli. Her evde akşam tencere kaynamalı. Her evde huzur olmalı. Her çocuğun, gencin işi olmalı. Özellikle böyle bir Türkiye'ye hasretiz. Böyle bir Türkiye'yi arzu ediyoruz."
Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın hayatını Yenimahalle'ye adadığını belirterek, "Yenimahalle'yi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kimliğine kavuşturduğu için Yaşar'ı kutluyorum." diye konuştu.
- "Dualarımızın kabul olmasını diliyorum"
Yaşar da ramazan ayının en güzel ay olduğunu, insan olmanın erdeminin bu ayda daha çok idrak edildiğini söyledi.
Fethi Yaşar, "Bu ramazanda yaptığımız ibadetlerin hem İslam alemine hem de Türkiye'ye huzur ve mutluluk getirmesini, kardeşliğimizi pekiştirmesini, hakça bir düzenin bu ülkede egemen olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum." dedi.
CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum