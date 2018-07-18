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Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içerikli karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin TBMM grubunda, ODTÜ mezuniyet töreninde bir grup öğrenci tarafından açılan, Erdoğan'a hakaret teşkil eden karikatürün partisine mensup milletvekillerince yayınlanmasını talep ettiği" belirtilerek, Kılıçdaroğlu'nun daha sonra Twitter'dan şikayet konusu karikatürü "Eleştiri ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin." yorumuyla paylaştığı ifade edildi.

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ve eyleminin akabinde, CHP mensubu birtakım milletvekillerinin, genel başkanlarının suç işleme yönündeki çağrısına uyarak dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan suç teşkil eden karikatürü çeşitli yorumlarla Twitter hesaplarından paylaştıkları ve Erdoğan'a hakaret ettikleri" kaydedilen şikayet dilekçesinde, bunun, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını ihtiva ettiği belirtildi.

Dilekçede, "tasvir edildiği görsel paylaşılmak suretiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığının açıkça zedelendiği" bildirilerek, şüphelilerin şikayete konu paylaşımlarında kullandıkları karikatürün etik kuralları çiğnemesinin yanı sıra amaç ve çizim arasındaki bütünlüğü zedeleyen, toplumsal yarar, bilgi verme, eleştiride bulunma gibi hiçbir amaca hizmet etmeyen ve estetik hiçbir yönü bulunmayan bir çizim olduğu ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Dilekçede, "Şüphelinin, ODTÜ'de işlenen somut suçun ifade özgürlüğü kisvesi altında üzerini örtmeye çalışmak ve meşrulaştırmak amacıyla suça konu pankartta yer alan söz konusu karikatürü paylaşması, suç teşkil eden bir eylem olmasının yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelen hakaret içerikli ifadelerin toplumda normal karşılanmasını sağlamak amacına matuftur." denildi.

Kılıçdaroğlu dışında, hakkında suç duyurusunda bulunulan CHP milletvekilleri şöyle sıralandı:

"Müzeyyen Şevkin, Burhan Bulut, Burcu Köksal, Ali Haydar Hakverdi, Gamze Taşçıer, Murat Emir, Yıldırım Kaya, Nihat Yeşil, Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Mehmet Göker, Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Muharrem Erkek, Özgür Ceylan, Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar, Okan Gaytancıoğlu, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Suzan Şahin, Serkan Topal, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Aykut Erdoğdu, Yüksel Mansur Kılınç, Gökan Zeybek, Ali Şeker, Engin Altay, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Murat Bakan, Kani Beko, Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Mahir Polat, Hasan Baltacı, Çetin Arık, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Bekir Başevirgen, Ali Öztunç, Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Ömer Fethi Gürer, Seyit Torun, Engin Özkoç, Kemal Zeybek, Ulaş Karasu, Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Kadim Durmaz, Aziz Aydınlık, Özkan Yalım, Deniz Yavuzyılmaz, Aysu Bankoğlu, Özcan Özel, Baha Ünlü."

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72 CHP'li milletvekili Cumhurbaşkanı’na Hakaret Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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