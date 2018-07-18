Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin TBMM grubunda, ODTÜ mezuniyet töreninde bir grup öğrenci tarafından açılan, Erdoğan'a hakaret teşkil eden karikatürün partisine mensup milletvekillerince yayınlanmasını talep ettiği" belirtilerek, Kılıçdaroğlu'nun daha sonra Twitter'dan şikayet konusu karikatürü "Eleştiri ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin." yorumuyla paylaştığı ifade edildi.

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ve eyleminin akabinde, CHP mensubu birtakım milletvekillerinin, genel başkanlarının suç işleme yönündeki çağrısına uyarak dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan suç teşkil eden karikatürü çeşitli yorumlarla Twitter hesaplarından paylaştıkları ve Erdoğan'a hakaret ettikleri" kaydedilen şikayet dilekçesinde, bunun, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını ihtiva ettiği belirtildi.