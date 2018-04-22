Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gizli randevusu! Ne konuştular?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüştükleri ortaya çıktı.
NELER KONUŞULDU?
Edinilen bilgiye göre; görüşmede AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na karşı yapılacak ittifak modelleri masaya yatırıldı. Seçim güvenliğinin de gündeme geldiği görüşmede, seçim günü sandık başlarında ortak hareket edilmesi, teknik altyapının paylaşılması konuları ele alındı. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakarak riske atmayacağı ve ilk turda kazanmayı hedeflediği seçim stratejisinin konuşulduğu görüşmede, muhalefetin de ilk turda ortak adayla seçime girme olasılığı üzerinde durulduğu öğrenildi. CHP kulislerine göre; muhalefetin seçime ortak adayla girme formülü, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığını erken ilan etmesi nedeniyle azalıyor.
FORMÜLÜ ZORA SOKUYOR
Akşener’in en başından itibaren “adayım” çıkışı, ortak aday formülünü zora sokarken Akşener’in kendi ismi üzerinde uzlaşılmaması durumunda adaylıktan çekilme olasılığının da düşük olduğu belirtiliyor.
Cumhuriyet gazetesi
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