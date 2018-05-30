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Kılıçdaroğlu ve İnce havalimanında karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılaştığı partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye başarı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılaştı.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, özel uçakla Gaziantep programından dönen Kılıçdaroğlu, İstanbul'a gitmek üzere uçağa binecek olan İnce'yi apronda gördü.

İnce ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı İnce'ye başarı diledi.

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Ankara Esenboğa Havalimanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

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