Kılıçdaroğlu ve İnce havalimanında karşılaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılaştı.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, özel uçakla Gaziantep programından dönen Kılıçdaroğlu, İstanbul'a gitmek üzere uçağa binecek olan İnce'yi apronda gördü.

İnce ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı İnce'ye başarı diledi.

