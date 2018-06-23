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Kılıçdaroğlu’dan soğan ve patates değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 15:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan ve patates fiyatlarının artmasına ilişkin “Soğan ve patates fiyatları arttı.

Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan ve patates fiyatlarının artmasına ilişkin “Soğan ve patates fiyatları arttı. Tarım Bakanı ‘nasıl arttı hayret içindeyim’ diyor. Geleceği göremiyorsan istifa edeceksin, beceremiyorsan ayrılacaksın” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gimat Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisleri'nde meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve esnafla buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada üretmenin önemine değinerek şunları söyledi:
“Üretmek en sihirli sözcüktür. Bir ülke üretirse bütün dünyada saygınlığı vardır. Alın teri dökmektir üretmek. Otel sahibi, sanayici de ürettiriyor. Osmanlı’nın batışı üretimden kopmasından kaynaklanır.

Biz bu ülkede Güney Kore’den önce otomobil ürettik ama bizim bir otomobil markamız yok. Osmanlının batışı nedenlerinden biri de borçlanmadır. Cumhuriyet bu gerçeği gördüğü için üretimle başlamıştır. Bugün Türkiye’de egemen güçlerin oyunu oynanıyor. Namuslu siyaset yok. Cebini değil halkını düşünen siyaset olacak.

Soğan ve patates fiyatları arttı. Tarım Bakanı ‘nasıl arttı hayret içindeyim’ diyor. Geleceği göremiyorsan istifa edeceksin, beceremiyorsan ayrılacaksın. Elin oğlu elli yıl sonrasını planlıyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Böyle bir devlet anlayışı olmaz.”

‘TERÖR BİTECEK SÖZ VERİYORUM’
Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmeleri halinde terörü bitireceklerini söyleyerek şunları ifade etti:
“4 yılda yeni bir dış politika benimseyeceğiz. Terörde bitecek merak etmeyin. Silahla bitmez akılla biter. Ve kararlıyız. Bitseydi 35 yılda biterdi. Siz bölgede kimseyi aç bırakmazsanız herkesin yaşam tarzına saygı gösterirseniz niye bitmesin terör.”

‘ENKAZ EDEBİYATINDAN SÖZ ETMEYECEĞİZ’
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Söz veriyorum Muharrem İnce Cumhurbaşkanı seçilir Meclis’te çoğunluğu millet ittifakı alırsa hiç enkaz edebiyatından söz etmeyeceğiz yeniden Türkiye inşa edeceğiz.”

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