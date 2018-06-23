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Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Görüntü dökümü
-Kılıçdaroğlu'nun ziyareti
-Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Kılıçdaroğlu'nun alçılı ayağı imzalaması
-Detaylar

ANKARA (DHA)

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