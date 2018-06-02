- KILIÇDAROĞLU'NDAN  ÇINARDERE MAHALLESİ'NE ZİYARET

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
" Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Hepinize tapunuzu vereceğiz. Buraya emek harcadınız, çalıştınız, emek ürettiniz. Burada acılarınız, sevinçleriniz oldu. Burası sizin hakkınız"
Haber-Kamera:Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL DHA
Pendik, Çınardere Mahallesi'nde tapu mağdurları olduğunu söyleyen mahalleli ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu," Ben burada yaşayan bütün kardeşlerime söz veriyorum. Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız" dedi.
Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi, milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu ziyareti kapsamında burada bulunan bir gecekonduyu ziyaret etti. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu sorunları dinledi. Tapu tahsisi ile ilgili sorunlarını Kılıçdaroğlu'na anlatan mahalle muhtarı ve semt sakinleri CHP liderinden sorunun çözümü için söz istedi.
Kılıçdaroğlu, "Bu bölgede yaşayan, bu semtte yaşayan insanlara 50-60 yıldır burada yaşıyorlar. Ömürleri burada geçti. Çocukları burada doğdu. Düğünler burada yapıldı. Gencecik çocuklar buradan askere gönderildi. Anılar, hatıralar, her şey burada. Şimdi diyorlar ki 'buradan ayrılın.' Bir insanın 60 yıl yaşadığı bir bölgeden, dışarıya atılması hangi vicdanın kabul edeceği bir şeydir. Bu insanlar burada bu güzel yerleri yarattılar. Şimdi onlara deniyor ki, 'buradan çıkın. Size tapu vermeyeceğiz'. Daha önce Kartal'da böyle bir sorun vardı. Oradaki insanlar tapularına kavuştular. Herkesin şu anda tapusu var. Ben burada yaşayan bütün kardeşlerime söz veriyorum. Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Hepinize tapunuzu vereceğiz. Buraya emek harcadınız, çalıştınız, emek ürettiniz. Burada acılarınız, sevinçleriniz oldu. Burası sizin hakkınız" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Mahalleliden detay
-Kılıçdaroğlu'nun gelişi
-Sevgi gösterileri
-Muhtarın açıklamaları
-Kılıçdaroğlunun konuşması
-Genel ve detaylar
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