Kılıçdaroğlu’ndan ‘Dolar’ açıklaması (2)

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Doların yükselişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar…

Devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez.’ Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur…

Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor.

Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar.

O nedenle diyoruz ki;

‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.’ “

