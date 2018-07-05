HABER

Kılıçdaroğlu’ndan Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 20:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’ndan Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyareti

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammed KILIÇ / ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Polatlı’nın Uzunbeyli Mahallesi’nde oturan Eylül Yağlıkara’nın acılı ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Bugün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailezi ziyarete ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Bir süre baba Yağlıkara ile sohbet eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi. Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu taziye evinden ayrıldı. İbrahim Yağlıkara, CHP Liderine kapıya kadar eşlik ederek uğurladı. Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu’ndan Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyareti

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye ettiHintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti
GÜNCELLEME - Cinsel taciz zanlısı tutuklandıGÜNCELLEME - Cinsel taciz zanlısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: İşte Süper Loto'nun 18 milyon liralık sayıları

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: İşte Süper Loto'nun 18 milyon liralık sayıları

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.