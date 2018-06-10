Kılıçdaroğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaletin yoksunluğunu en çok hissettiğimiz bu günlerde, Kadir Gecesi'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya adalet getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslam alimlerinden Sadi Şirazi'nin, "Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez." sözünü hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Adaletin yoksunluğunu en çok hissettiğimiz bu günlerde, Kadir Gecesi'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya adalet getirmesini diliyorum."

