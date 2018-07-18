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Kılıçdaroğlu'ndan kazanılan tazminat şehit ailelerine bağışlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

Baykar AŞ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddialarından kazanılan 60 bin liralık tazminatın şehit ailelerine bağışlanacağını duyurdu

Baykar AŞ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddialarından kazanılan 60 bin liralık tazminatın şehit ailelerine bağışlanacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 21 Kasım 2017'deki grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iftirasında bulunduğu ifade edildi.

Aralarında Baykar Makina AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın da olduğu kişilere gerçekle uzaktan yakından ilişkisi olmayan mesnetsiz iftiraların atıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İftiralarla Özdemir Bayraktar'ın zan altında bırakılması sebebiyle hukuki süreç başlatılmıştır. İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki yargılama sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Dava sonucu kazanılan 60 bin liralık tazminat, şehit ailesi ve yakınlarına bağışlanacaktır."

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BAYKAR AŞ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Man Adası İddiaları şehit ailesi tazminat davası

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