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Kılıçdaroğlu'ndan olaganüstü kongre açıklaması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım.

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Kaan ULU - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı. " 'Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım. Milletvekili hapiste. Hangi gerekçe ile hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor? Nasıl içeriye atılıyor? Hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde. Davası öne alınıyor. Duruşması öne alınıyor. Tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Yurtdışına kaçacak deniliyor. Oysa dokunulmazlığı kalktıktan sonra 38 kez yurtdışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye'nin gündemindeyken biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım. Genel yayın yönetmenleri ile bir araya geleceğim. Bu konuları belki orada biraz daha ayrıntılı oturur düşünür ve düşünelerimi aktarırırım" şeklinde devap verdi. YARGITAYI ELEŞTİRDİ Bir basın mensubunun 'Enis Berberoğlu'nun dışarıyla görüşmeme kararını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtını verdi: “Enis bey ne yapsın? Adalet yok. Adalet arıyor. Siz düşünebiliyor musunuz ? Yargıtay oturuyor. Cuma günü bir karar alıyor. İlgili daire ve herkes tatile çıkıyor. O tatil yüzünüze, gözünüze dursun ya. Ne tatili kardeşim. Adaleti katlediyorsunuz. Yargıyı katlediyorsunuz. Dünyaya en kötü örneği veriyorsunuz. Sonra tatile çıkıyorsunuz. Ne tatili. Hangi tatilden söz ediyorlar bana. Hangi duruşma hangi dava. MİT tırları. Dünyanın bildiği bir şey devlet sırrı olur mu? O davada beraat edenler var. 15-20 yıl hapse mahkum olanlar çıktı. 5 yıllık ceza verilmiş o da kesinleşmemiş. Ama Enis Berberoğlu içerde. Milletvekili seçilmiş. Gelip yemin etmesi engelleniyor. Parlamentonun yasa değişikliğini hangi gerekçe ile yaptığını biliyor. Açıklanıyor. Komisyon başkanı tarafından açıklanıyor. Ama Yargıtay'daki hakimler diyorlar ki; hayır efendim. Meclisin iradesi bizi bağlamaz. Meclisin iradesi sizi bağlamazsa siz hangi yasayı uyguluyorsunuz? Kendi yasalarınız mı var sizin? Kendi hukukunuz mu var sizin. Kendi insan hakları anlayışınız mı var sizin? Neden söz ediyorsunuz siz. En acı olanı şu: Adaletin yargı eliyle katledilmesi. Adalet dağıtması gereken bir kurum. Adalet değil adaletsizlik dağıtıyor. Enis Berberoğlu ne yapsın. Şunu hiç kimse unutmasın er veya geç, ne yaparlarsa yapsınlar adalet ve demokrasi bu ülkeye gelinceye kadar bizim mücadelemiz sürecek. Bunu hiç kimse unutmasın"

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