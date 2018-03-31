Kılıçdaroğlu'ndan Paskalya mesajı 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin 'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti' karakteri fikir ve inanç özgürlüğünün güvencesi, tüm mazlum milletlerin yol gösterici olmuştur. Bu duygularla başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu dönemini kutluyorum. Paskalyanın, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Paskalya nedeniyle yayınladığı mesaj şu şekilde: "Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu olarak kabul edilen Paskalya vesilesiyle tüm Hristiyan vatandaşlarımızı kutluyorum. Dini bayramlar dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekiştiği; barış, huzur ve kardeşlik dualarının göğe yükseldiği özel günlerdir. Anadolu'da yüzlerce yıl tüm dini bayramlar bu ortak duyguyla kutlanmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetimiz de Anadolu'nun yüzyıllara yayılan derin hoşgörüsünü güçlendirmiştir. Cumhuriyetimizin 'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti' karakteri fikir ve inanç özgürlüğünün güvencesi, tüm mazlum milletlerin yol gösterici olmuştur. Bu duygularla başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu dönemini kutluyorum. Paskalyanın, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum."
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı
Sütyen takmayı sevmiyorlar
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum