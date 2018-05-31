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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un Amasya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada bugün şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un Amasya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Koç'un Gümüşhacıköy ilçesi Çay Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.

Burada şehidin babası İzzet, annesi Naciye Koç ve diğer yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şeit ailesi taziye

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