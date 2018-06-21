 KILIÇDAROĞLU'NDAN SOĞAN AÇIKLAMASI 

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Soğan ithal edecek bir ülke miyiz biz? Patates ithal edecek bir ülke miyiz biz?"

"Daha düne kadar patatesler derelere dökülüyordu, soğanlar derelere dökülüyordu. O zaman bu ülkede hükümet yok muydu? Aynı adamlar vardı"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- Harun UYANIK, İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soğan ithal edecek bir ülke miyiz biz? Patates ithal edecek bir ülke miyiz biz? Daha düne kadar patatesler derelere dökülüyordu, soğanlar derelere dökülüyordu. O zaman bu ülkede hükümet yok muydu? Aynı adamlar vardı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi'ne gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmanın ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin soğan ve patates ithalatıyali ilgili açıklamasını değerlendirdi.

"FİYATLAR ARTTIYSA SORUMLUSU HÜKÜMETTİR"

Kılıçdaroğlu, " 16 yılda bu ülke saman ithal etti. Mercimek ithal etti, fasülye ithal etti, yulaf ithal etti. Canlı hayvan ithal etti. Et ithal etti. Şimdi soğan ve patates ithal ediyor. Akıl ve mantığın alacağı bir şey değil. Bu kadar bereketli topraklar üzerinde üretim yapan insanların 5-10 kuruş kazanmalarına hükümet engel oluyor. Fiyatlar arttıysa sorumlusu hükümettir" dedi.