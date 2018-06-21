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 KILIÇDAROĞLU'NDAN SOĞAN AÇIKLAMASI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

  *CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  "Soğan ithal edecek bir ülke miyiz biz?

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Soğan ithal edecek bir ülke miyiz biz? Patates ithal edecek bir ülke miyiz biz?"

"Daha düne kadar patatesler derelere dökülüyordu, soğanlar derelere dökülüyordu. O zaman bu ülkede hükümet yok muydu? Aynı adamlar vardı"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- Harun UYANIK, İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soğan ithal edecek bir ülke miyiz biz? Patates ithal edecek bir ülke miyiz biz? Daha düne kadar patatesler derelere dökülüyordu, soğanlar derelere dökülüyordu. O zaman bu ülkede hükümet yok muydu? Aynı adamlar vardı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi'ne gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmanın ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin soğan ve patates ithalatıyali ilgili açıklamasını değerlendirdi.

"FİYATLAR ARTTIYSA SORUMLUSU HÜKÜMETTİR"
Kılıçdaroğlu, " 16 yılda bu ülke saman ithal etti. Mercimek ithal etti, fasülye ithal etti, yulaf ithal etti. Canlı hayvan ithal etti. Et ithal etti. Şimdi soğan ve patates ithal ediyor. Akıl ve mantığın alacağı bir şey değil. Bu kadar bereketli topraklar üzerinde üretim yapan insanların 5-10 kuruş kazanmalarına hükümet engel oluyor. Fiyatlar arttıysa sorumlusu hükümettir" dedi.

"TARIM ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR"
'Bunlar hangi gerekçeyle vatandaştan oy istiyorlar? Emin olun ben de merak ediyorum' diyen Kılıçdaroğlu, " Bu memleketi bu hale kim getirdi? Soğan ithal edecek bir ülke miyiz biz? Patates ithal edecek bir ülke miyiz biz? Daha düne kadar patatesler derelere dökülüyordu, soğanlar derelere dökülüyordu. O zaman bu ülkede hükümet yok muydu? Aynı adamlar vardı. Aynı kişiler, aynı bakanlar var. Aynı cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zat var. Memleketi bu hale getirdiler. Şimdi ithalat yapıyoruz. Başka ülkelerin tarımına katkı yapıyorlar. Boşuna şövalye nişanı vermediler bunlara. Fransa'da boşuna şövalye nişanı vermediler. O ülkelerin tarımına katkıda bulunmak için. Geldiğimiz nokta şudur; tarım üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Hükümet, büyük güçlerin şu anda tarım lobisinin, batıdaki tarım lobisinin oyuncağı konumundadır" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü
-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Genel ve detaylar

21.06.2018 - 13.25 Haber Kodu : 180621093

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