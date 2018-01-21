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Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 01:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin’de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz: Allah onların yardımcıları olsun." değerlendirmesini yaptı. Almanya'da belgesel galasında konuşan Kılıçdaroğlu'nun harekatı destekleyici sözleri salonda bulunan bazı kişiler tarafından protesto edildi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Wuppertal kentinde Nebil Özgentürk'ün “56 yıllık göçün öyküsü - Bizim hikayemiz" belgeselinin gala töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin uzun yıllardır terörden büyük acılar çektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Ben şimdi burada konuşurken Afrin’de çarpışan kahraman askerlerimiz var. Biz hiçbir ülkede terör olmasını istemeyiz. Hiçbir ülkede acının kanın, göz yaşının olmasını istemeyiz.” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Komşularımızla huzur içinde yaşamak isteriz, birlikte yaşamak isteriz. Bizim bütün komşularla ayrıca akrabalık, kültürel ilişkilerimiz var. Biz burada acıları paylaşırken acıları yaşayan anneler var Türkiye’de. Hiçbir annenin acı çekmesini istemeyiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin Afrin operasyonuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bugün Afrin’de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz: Allah onların yardımcıları olsun. Biz kendi ülkemizde kardeşçe yaşamak istiyoruz, kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Komşularımızla huzur içinde, barış yaşamak istiyoruz. Barışı, kardeşliği ve huzuru kendi topraklarımızda da komşularımızda da egemen kılacağız. Biz demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Yılmaz Güney’in söylediği gibi 'Ya kazanacağız ya kazanacağız’ bunun başka yolu yok.”

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Emperyalist güçlerin Orta Doğu’dan da çekişmesini istiyoruz. Orta Doğu’nun silahlandırılmasına da karşıyız. Orta Doğu'da akan her kan bizim kanımızdır her gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Artık gerçekleri hep beraber haykırmak zorundayız. Barışı kendi bölgemize getirmek zorundayız. Birilerinin silahıyla kardeşi kardeşe kırdırtmamak zorundayız. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız."

Kılıçdaroğlu'nun Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirme yaptığı esnada bir grup davetli bu açıklamalara sözlü tepki gösterdi. Söz konusu kişilerin, CHP liderini "harekatı destekleyen sözleri" nedeniyle protesto ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine kısa bir süre daha konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasını tamamlayarak kürsüden indi.

(AA)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
''Allah askerimizin yardımcısı olsun'' diyorum.benide protesto edin.
Helal olsun Syn. Kemal Kılıçtaroğlu'na. muhalefet demek her şeye ters düşmek demek değildir. yanlışa ters düşmektir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.
Söylemesi gerekeni söyledi.
iktidar ve muhalefet birlikte ne güzel bravo kemal bey
bu hale nasıl geldik,kimse onu sorgulamıyor,,kardeşim esad dan katil esada kim dönderdi de başımıza bu belalar geldi
Bozuk saat misali doğruyu göstermiş bu sefer ..Yeter ki doğru olsun millet olarak takdir ederiz ..
helal olsun bütün siyasi partiler tek ağız buda bi gelişme
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