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Kılıçdaroğlu'nun amcası Karabulut hayatını kaybetti(Ek bilgilerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:13 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut(86), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut(86), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Koşuyolu Kalp Hastanes'nde bir süredir tedavi gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastaneden alınan Karabulut'un cenazesi, İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ne götürüldü.
Yarın cemevinde saat 13.00'de düzenlenecek cenaze törenin ardından Karabulut, Tunceli'ye götürülerek Nazımiye'de toprağa verilecek.

(FOTOĞRAF)

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