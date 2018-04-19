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Kılıçdaroğlu'nun amcası Karabulut için cenaze töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut için İçerenköy Cemevi'nde kılınan cenaze namazına katıldı - Karabulut'un cenazesi, memleketi Tunceli'de toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut'un cenaze namazı, İçerenköy Cemevi'nde kılındı.

Mehmet Karabulut'un cenaze töreni öncesi taziyeleri oğulları Haluk, Kemal, Metin, Cemal, Cemil ve Hüseyin Karabulut kabul etti.

Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP milletvekilleri İlhan Kesici, Gürsel Tekin, Ali Özcan, Oğuz Kaan Salıcı ve Muherrem İnce, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Mustafa Sarıgül, Mehmet Sevigen, Umut Oran, DİSK Başkanı Kani Beko ve yakınları katıldı.

Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Battal İlgezdi, İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı çelenk gönderdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Karabulut'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Ballıca Köyü'ne gönderildi.

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