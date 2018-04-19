Kılıçdaroğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı-1

İstanbul,(DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.
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