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Kılıçdaroğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul,(DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut son yolculuğuna uğurlandı. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.

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