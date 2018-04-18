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Kılıçdaroğlu'nun amcası vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut için yarın İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut (86) vefat etti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Koşuyolu Kalp Hastanes'nde tedavi gören amca Karabulut, bugün yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Karabulut'un cenazesi, İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ne götürüldü.

Karabulut'un cenazesinin, yarın İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Tunceli'ye götürülüp toprağa verileceği öğrenildi.

Cemevindeki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.

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