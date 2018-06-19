Kılıçdaroğlu'nun canlı yayına katıldığı alanda gerginlik (1)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR Cumhuriyet Parkı'nda, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldığı sırada, aynı parkta etkinlik düzenleyen Ak Parti ilçe teşkilatı ile program katılımcıları arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisleri, iki grubun arasına girerek gerginliği önledi. Programın çekimleri sürerken polis, önlemine devam ediyor.
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