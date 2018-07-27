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Kılıçdaroğlu'nun kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini desteklemek amacıyla parti genel merkezine gelen bir grup partiliyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini desteklemek amacıyla parti genel merkezine gelenleri kabul etti.

Olağanüstü kurultay çağrıları sonrasında Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak göreve devam etmesini isteyen bir grup, sabah saatlerinde Söğütözü'ndeki parti genel merkezine geldi.

Hazırladıkları dövizlerle genel merkez önünde bir süre bekleyen grup, daha sonra Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi.

Kılıçdaroğlu, görüştüğü Ankara Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Onur Dedeoğlu, eski CHP Altındağ İlçe Başkanı Mustafa Erdoğdu, eski Altındağ İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Kaya ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki değişim ve gelişimde gençlerin rolünün çok önemli olduğunu ifade ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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