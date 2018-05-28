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Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna 2016'da Artvin'de saldırarak jandarma erini şehit eden teröristlerden biri öldürüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna 2016'da Artvin'de saldırarak jandarma erini şehit eden teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kars'ın Kağızman ilçesi Madur bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik 22 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında, örgütün sözde Artvin açılım grup sorumlusu "Velat" kod adlı Behçet Arvas'ın da olduğu tespit edildi.

Bu teröristin, 25 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin'in Soğuksu bölgesinde saldırarak Jandarma Er Fatih Çaybașı'nın şehit edilmesinin faillerinden olduğu belirlendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Jandarma Er Fatih Çaybașı terörist etkisiz hale getirildi

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