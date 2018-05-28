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Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristin etkisiz hale getirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen 12 terörist arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen Behçet Arvas'ın yanı sıra Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığına saldıran grupta bulunan iki örgüt mensubunun olduğu tespit edildi - Etkisiz hale getirilen diğer 9 teröristin kimlik tespit çalışması sürüyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilen 12 teröristten 3'ünün kimliği tespit edildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında 26 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen ve Jandarma Er Fatih Çaybașı'yı şehit eden grupta bulunan "Felat" kod isimli Behçet Arvas, 21 Eylül 2016'da Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğüne saldırı gerçekleştiren ve çoban Mikail Gülderen'in öldürülmesi olayına karışan "Rızgar Begiri" kod adlı Şaban Karagülle ile 30 Ağustos 2015'te Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik saldırıyı yapan gruptan "Rojger Karayazı" kod isimli Nesim Aktan'ın olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer 9 teröristin kimlik tespit çalışması sürüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı çalışmayla tespit edilen terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mayıs'ta operasyon başlatılmıştı.

Terör açısından kritik noktalar arasında olduğu belirtilen Çemçe-Madur bölgesinde F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kars terör operasyonu

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