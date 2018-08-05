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Kılıçdaroğlu'nun tazminata mahkum edilmesinin "hak ihlali" sayılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk: "Bütün bunların dışında karar, oy çokluğu ile alınmış olup, karara muhalif üyelere ve bize göre, Anayasa Mahkemesi kararı, hukuka ve AİHM yerleşmiş kararlarına aykırı bulunmaktadır"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, Anayasa Mahkemesinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesine yönelik iddialarından dolayı tazminata mahkum edilmesini "hak ihlali" sayması ve 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmesiyle ilgili, "Anayasa Mahkemesi kararı, hukuka ve AİHM yerleşmiş kararlarına aykırı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Savruk, yaptığı yazılı açıklamada, "Sucuk paraları Özhaseki'nin cebinden çıktı" haberlerinin doğruları yansıtmadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesince "CHP Genel Başkanı'nın incitici ve rahatsız edici bir ifade" kullandığının teslim edildiğini vurgulayan Savruk, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi, CHP Genel Başkanı, 2010 yılında TBMM Genel Kurulu'nda ve partisinin grup toplantılarında, basın ve televizyon açıklamalarında Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında asılsız isnat ve iftiralarda bulunmuş, Kılıçdaroğlu aleyhine o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile bazı belediye çalışanları ve daire başkanları tazminat davaları açmıştı. Yapılan yargılamalar sonunda, belediye başkanı ve belediye çalışanlarının, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davaları kabul görmüş, Yargıtaydan da geçerek kesinleşmiştir."

Savruk, karar üzerine Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğinden bahisle Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsattı.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesinin kararının birkaç gün önce Resmi Gazete'de yayımladığını belirten Savruk, şunları ifade etti:

"Mahkeme, Belediyenin kamusal bir hizmet sunduğunu, Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği konuların da kamusal çıkarlarla ilgili bulunduğunu, davacıların şahıslarını hedef almadığını, kamu görevlilerinin gördükleri işlev nedeniyle kendilerine yönelik eleştirilere, diğer vatandaşlara göre daha fazla hoşgörü göstermesi gerektiğine işaret etmiştir. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi CHP Genel Başkanı'nın incitici ve rahatsız edici bir ifade kullandığını da teslim etmiştir. Ancak siyaset adamlarının, polemik çıkarmaya, şiddetli tepkiler yaratmaya yönelik siyasi üsluplar kullanabileceğine dikkati çekmiş, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna vararak yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğuna ve başvurucu Genel Başkan lehine 20 bin lira manevi tazminatın hazine tarafından ödenmesine karar vermiştir."

Savruk, yerel mahkemeler ve Yargıtayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin, isnatlarının, "kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği" ve "tazminatı gerektirdiği" sonucuna varmasına rağmen, Anayasa Mahkemesinin ayrı bir görüş ortaya attığına dikkati çekti.

Anayasa Mahkemesi kararının mahiyetinin "mahkeme kararları ile Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir" yönünde olduğuna işaret eden Savruk, şunları belirtti:

"Anayasa Mahkemesi kararı, CHP Genel Başkanı aleyhine açılan ve aleyhine sonuçlanan bütün davaları kapsamamaktadır. Bir dava hakkında da ret kararı verilmiştir. Karar, sadece Belediye Başkanının açtığı davalarla ilgili değil, Sayın Mehmet Özhaseki'den ayrı dava açan bir kısım belediye çalışanlarının açtığı davalarla da ilgilidir. Ve nihayet, başvuru sahibi CHP Genel Başkanı'na ödenecek tazminat, devlet tarafından karşılanacaktır. Bütün bunların dışında karar, oy çokluğu ile alınmış olup, karara muhalif üyelere ve bize göre, Anayasa Mahkemesi kararı, hukuka ve AİHM yerleşmiş kararlarına aykırı bulunmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Özhaseki Mehmet Savruk

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