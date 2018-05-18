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Kılıçla hutbe geleneği Edirne'de sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Edirne'deki Eski Cami'de 6 asırdır süren kılıçla hutbe okuma geleneği, günümüzde de devam ediyor

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Eski Cami'de 6 asırdır süren kılıçla hutbe okuma geleneği, günümüzde de sürüyor.

Osmanlı Devleti'nde, Edirne'de padişahların Eski Cami'de kılıç kuşanarak tahta çıkış geleneği, cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulmasıyla devam ettiriliyor.

Bu geleneğe göre, minbere çıkan imamlar cuma hutbesini sol eline aldıkları kılıçla okuyor.

- "Osmanlı'dan miras geleneği sürdürüyoruz"

Eski Cami başimam hatibi Metin Uluocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan miras asırlık geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Kılıçla hutbe okunmasının önemli bir gelenek olduğunu ifade eden Uluocak, şunları kaydetti:

"Edirne, sultanlar şehri, şehirlerin sultanı bir kentimizdir. Edirne, Sultan Murat Han tarafından 1361 yılında fethedilmiştir. Bu camimiz de Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi kardeşler tarafından 1403 ile 1414 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami ibadete açıldığında kılıçla hutbe okunmuştur. Bilindiği gibi İstanbul'un fetih kararı Edirne'de alınmıştır. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri kılıçla dualar etmiş ve hutbe okumuştur. Bu gelenek devam ettirilmiştir. Osmanlı padişahları 2. Ahmet ve 2. Mustafa da burada kılıç kuşanmıştır."

Hutbe esnasında kılıcı sol elde tuttuklarını anlatan Uluocak, "Biz hutbede kılıcı sol elimize alırız. Osmanlı burada bir zeka kullanmıştır. Kılıç sağ elimizde değildir, bu da İslam'ın bir barış dini olduğunu gösterir. Bu dosta güven, düşmana ise korku verir. Bizler de ecdadımızdan aldığımız bu geleneği devam ettiriyoruz ve inşallah kıyamete kadar devam edecek." diye konuştu.

- Eski (Ulu) Cami

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414 yılında tamamlandı. 1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne'de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi'nin karşısında yer alıyor.

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Edirne Eski Cami gelenek kılıçla hutbe osmanlı

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