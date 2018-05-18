Kılıçla hutbe geleneği Edirne'de sürüyor

"Edirne, sultanlar şehri, şehirlerin sultanı bir kentimizdir. Edirne, Sultan Murat Han tarafından 1361 yılında fethedilmiştir. Bu camimiz de Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi kardeşler tarafından 1403 ile 1414 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami ibadete açıldığında kılıçla hutbe okunmuştur. Bilindiği gibi İstanbul'un fetih kararı Edirne'de alınmıştır. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri kılıçla dualar etmiş ve hutbe okumuştur. Bu gelenek devam ettirilmiştir. Osmanlı padişahları 2. Ahmet ve 2. Mustafa da burada kılıç kuşanmıştır."

Kılıçla hutbe okunmasının önemli bir gelenek olduğunu ifade eden Uluocak, şunları kaydetti:

Hutbe esnasında kılıcı sol elde tuttuklarını anlatan Uluocak, "Biz hutbede kılıcı sol elimize alırız. Osmanlı burada bir zeka kullanmıştır. Kılıç sağ elimizde değildir, bu da İslam'ın bir barış dini olduğunu gösterir. Bu dosta güven, düşmana ise korku verir. Bizler de ecdadımızdan aldığımız bu geleneği devam ettiriyoruz ve inşallah kıyamete kadar devam edecek." diye konuştu.

- Eski (Ulu) Cami

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414 yılında tamamlandı. 1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne'de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi'nin karşısında yer alıyor.

