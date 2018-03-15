"Kilimin Sembolleri" sergisi ziyarete açıldı

"Ben bu işin içine doğdum yani. Sonra üniversiteye gittim ama kilimler üzerine sürekli araştırma yaptım. Önce estetiği çok hoşuma gitti. Sonra bir anlamı var mı diyerek motifleri incelemeye başladım. O da beni neolitik döneme kadar götürdü. Bir de bu motiflerin sadece kilimlerde değil de mimaride de olduğunu anladım. Anadolu'nun eski medeniyetlerinde birçok alanda aynı motiflerin kullanıldığını gördüm. Mesela çömlekler ve mozaiklerde yer alıyor motifler. Bu anlamda karşılaştırmalı bir araştırma yaptım. Bir de Türkiye'de yapılan arkeolojik kazılarda sürekli kilim dokumacılığıyla ilgili iğ ve ağırşaklar, delikli taşlar bulunuyor. Frigler ve Hititlerde, Anadolu'nun eski medeniyetlerinde kilim dokunduğu anlaşılıyor."

Diler, kilime olan ilgisinin çocukluğunda başladığını ve kendi ailesinin dokumacı olduğunu aktararak, şunları söyledi:

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ahmet Diler, sergideki kilimlerin bir bölümünün kendi koleksiyonundan olduğunu belirterek, 19'uncu yüzyılın ortasında dokunmuş kilimlerin de sergide görülebileceğini belirtti.

En eski motiflerden birinin "Elibelinde" motifi olduğuna işaret eden Diler, "Aslında o motif, ana tanrıçadan geliyor. Kilimlerin yanı sıra eski heykelciklerde de var. Yani Konya Çatalhöyük'te ve Diyarbakır'daki Çayönü'nde eski heykelcikler bulunuyor. Onlarda var. Duvar boyamalarında, mozaiklerde görebilirsiniz. Mühr-ü Süleyman dediğimiz 6 ve 8 köşeli yıldızlar Sümer'den bu zamana her yerde var. Sümerlerde, Akadlarda ve daha sonra da bizim cami ve medreselerimizde kullanıldığı görülüyor." diye konuştu.

Ahmet Diler, 30 yıldır araştırmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Üç ana tema var motiflerde. Biri kadının doğurganlığı, ikincisi tabiatın, doğanın bereketi üzerine yapılan motifler. Bir de kem gözlere, felaketlere karşı motifler yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü Yann de Lansalut da serginin hazırlanmasında kaynak oluşturan "Kilimin Sembolleri" kitabına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu değerli kitap, on yıllara yayılan çeşitli seyahatlerde görülenlerin ve derin gözlemlerin, incelemelerin, sürekli olarak yapılan araştırmaların, kısaca uzun bir çalışmanın ürünüdür. Bugün hayatta olmayan ve bu sergiyi kendisine ithaf etmek istediğim ünlü yazar Jaques Lacarriere'in 'Büyük Yolların Şairi' adlı kitabının ön sözünde de belirttiği gibi bu bir bellek kitabıdır."