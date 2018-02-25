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Kılınç, yeniden başkan seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:14 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesindeki S.S.

Kılınç, yeniden başkan seçildi

Muş’un Malazgirt ilçesindeki S.S. Malazgirt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abdullah Kılınç güven tazeledi.
İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye çok sayıda delege katıldı. Divan başkanlığını S.S Van Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tokdamış’ın yaptığı genel kurulda dört aday yarıştı. Mevcut Başkan Abdullah Kılıç ve başkan adayları Aydın Gündoğmuş, Bülent Yılmaz ve Hanefi Keklik arasında yapılan seçimlerde birçok delege oy kullandı. Seçimlerde Abdullah Kılıç 168 oy alarak yeniden başkan seçilirken, rakipleri Aydın Gündoğmuş 80, Bülent Yılmaz 18 ve Hanefi Keklik 9 oy aldılar.
Yeniden Malazgirt Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçilen Abdullah Kılınç, “Öncelikle çok adilce bir seçim oldu. Tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Seçimlerimize yoğun ilgi gösterdiler. Bana oy veren veya vermeyen tüm üyelerimize katıldıkları için sonsuz teşekkürler dilerim. Kooperatifimiz Van bölgesine bağlı bir kooperatiftir. Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Toktamış bizi kırmadı ve seçimlerimizi yerinde inceledi. Başkanımızın bize bildirdiğine göre Van bölgesine bağlı 13 kooperatif arasında en başarılı kooperatif bizim olduğumuzu söylemesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Biz bu başarılarımızın sizlerinin sayesinde olduğunu unutmuyoruz. Tekrar Malazgirt halkına bizleri bu önemli göreve layık gördükleri için teşekkür ederiz” dedi.

Kılınç, yeniden başkan seçildi

Kılınç, yeniden başkan seçildi

Kılınç, yeniden başkan seçildi

Kılınç, yeniden başkan seçildi

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