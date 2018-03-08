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Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Belediye ve Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin kadın çalışanları ile bir araya geldi.Söğütlüdere Göl Restourant’ta gerçekleşen programa yaklaşık 600 kişilik bir kadın grubu katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Belediye ve Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin kadın çalışanları ile bir araya geldi.
Söğütlüdere Göl Restourant’ta gerçekleşen programa yaklaşık 600 kişilik bir kadın grubu katıldı. Programda konuşan Başkan Kara, "Toplumun en özverili ve çalışan bir bireyi olan kadının, bir eş bir anne olarak hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Kadınlarımız yarınlarımızdır. Kadınlara gereken önemi vermeyen toplumlar, geleceklerine de yön veremezler. Kadın toplumu dönüştüren ve istikamet veren en değerli varlıktır. Eğer kadın umut içindeyse o ülkede umut içindedir. Biz kadınların hayata daha çok katılmaları için yeterince fırsat tanımaya çalışıyoruz. Şefkat Timi tamamen kadınlardan oluşuyor ve ağırlıklı olarak kadınlara hizmet veriyor. Kilis genelinde yapılan 11 adet Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezimize bugüne kadar 6 bin civarında kadın devam eti. Bu sayı artarak devam ediyor. Bu vesileyle tekrardan güçlü omuzlarında Türkiye’yi yükseltecek olan kadınların ve eşim Av. Gülsen Kara’nın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

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