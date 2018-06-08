Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında "Kilis Devlet Hastanesi Yapım Protokolü" imzalandı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesindeki imza törenine, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Bakanlık yetkilileri katıldı.

Gümüş, törende yaptığı konuşmada, özellikle Suriyelilere ve savaş sebebiyle yerinden edilen birçok ülkeden insana kucak açan Türkiye'de, 4 milyon Suriyeli, 200 bin Iraklı sığınmacının misafir edildiğini söyledi.

Türkiye'nin, sığınmacılara başta sağlık, barınma ve eğitim olmak üzere her türlü hizmeti sunduğunu belirten Gümüş, "Biz, kendi vatandaşlarımıza hangi sağlık hizmetini veriyorsak aynısını, benzerini Suriyeli ve Iraklı misafirlerimize veriyoruz." dedi.

Gümüş, Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçları için 31 milyar avro para harcandığını dile getirerek, "Bakanlığımız, sadece Türkiye coğrafyasıyla sınırlı kalmayıp Somali, Cibuti, Bangladeş gibi kardeş ülkelerde de sağlık iş birliği çalışmalarına devam etmektedir. Bu hizmetlerin bir devamı olarak, Avrupa Birliği ile birlikte Kilis'te 327 yatak kapasiteli hastanemizin bugün sözleşmesini imzalayacağız. Ayrıca bu hastanenin kampüsü içinde 40 üniteli ağız diş sağlığı merkezi de bulunacak." ifadelerini kullandı.