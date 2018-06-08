Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında "Kilis Devlet Hastanesi Yapım Protokolü" imzalandı.
Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesindeki imza törenine, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Bakanlık yetkilileri katıldı.
Gümüş, törende yaptığı konuşmada, özellikle Suriyelilere ve savaş sebebiyle yerinden edilen birçok ülkeden insana kucak açan Türkiye'de, 4 milyon Suriyeli, 200 bin Iraklı sığınmacının misafir edildiğini söyledi.
Türkiye'nin, sığınmacılara başta sağlık, barınma ve eğitim olmak üzere her türlü hizmeti sunduğunu belirten Gümüş, "Biz, kendi vatandaşlarımıza hangi sağlık hizmetini veriyorsak aynısını, benzerini Suriyeli ve Iraklı misafirlerimize veriyoruz." dedi.
Gümüş, Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçları için 31 milyar avro para harcandığını dile getirerek, "Bakanlığımız, sadece Türkiye coğrafyasıyla sınırlı kalmayıp Somali, Cibuti, Bangladeş gibi kardeş ülkelerde de sağlık iş birliği çalışmalarına devam etmektedir. Bu hizmetlerin bir devamı olarak, Avrupa Birliği ile birlikte Kilis'te 327 yatak kapasiteli hastanemizin bugün sözleşmesini imzalayacağız. Ayrıca bu hastanenin kampüsü içinde 40 üniteli ağız diş sağlığı merkezi de bulunacak." ifadelerini kullandı.
Kilis Devlet Hastanesi yatırımının 2020'nin Haziran ayında tamamlanacağını kaydeden Gümüş, "Kaliteli sağlık hizmetleri sunulması amacıyla yapılacak bu hastane ve ağız diş sağlığı merkezimizin, vatandaşlarımızın yanı sıra Suriyeli misafirlerin ve hatta çevre ülkelerde yaşayan insanların da kullanabileceği modern cihazlarla donatılmış bir merkez olacağını belirtmek istiyorum." dedi.
Gümüş, Gaziantep, Urfa, Hatay başta olmak üzere Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu illere yönelik yaptıkları planlamaları da Avrupa Birliği ile paylaşacaklarını vurguladı.
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Sosyal Kalkınma Stratejisi Başkan Yardımcısı Rosa Maria Sanchez-Yebra Alonso da Kilis'in kitlesel göç sebebiyle güçlüklerle karşılaştığını ve göçün sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası olarak projede yer almaktan gurur duyduklarını ve Kilis'te yapılacak hastanenin öneminin farkında olduklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Sosyal Kalkınma Stratejisi Başkan Yardımcısı Sanchez-Yebra Alonso, iki kurum arasındaki iş birliği protokolüne imza attı.
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