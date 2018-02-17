Kilis'e art arda 3 roket atıldı! Sınırda hareketlilik

Edinilen bilgiye göre, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının 29’uncu gününde büyük kayıplar vererek elinde bulundurduğu bölgeleri bir bir kaybeden PKK/PYD/YPG terör örgütü, sınır ötesinden attığı roketlerle sivilleri hedef almaya devam ediyor. Saat 11.00 sıralarında Şeyh Horoz bölgesinden atıldığı tahmin edilen 3 roket, Kilis şehir merkezine uzak olan bölgelerdeki boş araziye düştü.
112 KOMUTA MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ
Roketlerin düştüğü noktalarda askerler tarafından çevre güvenliği alındıktan sonra inceleme yapıldı. Öte yandan, roketlerin düştüğü bölgeye yakın bir 112 komuta merkezi ise tedbir amaçlı geçidi olarak tahliye edildi. Bölgedeki ambulansla ve sağlık ekipleri başka bölgeye kaydırıldı.
ASKERİ ARAÇLAR KİLİS'E GELDİ
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu 5 araçlık konvoy kente ulaştı. Askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine yönlendirildi.
İHA
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