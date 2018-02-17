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Kilis'e art arda 3 roket atıldı! Sınırda hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 12:46 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Afrin'de terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından Kilis’e atılan 3 roket boş araziye düştü.

Edinilen bilgiye göre, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının 29’uncu gününde büyük kayıplar vererek elinde bulundurduğu bölgeleri bir bir kaybeden PKK/PYD/YPG terör örgütü, sınır ötesinden attığı roketlerle sivilleri hedef almaya devam ediyor. Saat 11.00 sıralarında Şeyh Horoz bölgesinden atıldığı tahmin edilen 3 roket, Kilis şehir merkezine uzak olan bölgelerdeki boş araziye düştü.

112 KOMUTA MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

Roketlerin düştüğü noktalarda askerler tarafından çevre güvenliği alındıktan sonra inceleme yapıldı. Öte yandan, roketlerin düştüğü bölgeye yakın bir 112 komuta merkezi ise tedbir amaçlı geçidi olarak tahliye edildi. Bölgedeki ambulansla ve sağlık ekipleri başka bölgeye kaydırıldı.

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ASKERİ ARAÇLAR KİLİS'E GELDİ

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu 5 araçlık konvoy kente ulaştı. Askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine yönlendirildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Zeytin Dalı Harekatı Afrin Afrin operasyonu PKK PYD YPG

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Afrin harekatına karşı çıkmak için savaşa hayır narası atan bizdeki yerli çakalları buraya yerleştirmek lazım.. tepelerine roket yağdıkça bak nasıl akılları başlarına gelir hainlerin..
@s.hazir akp ve tayyip abd nin bop görevlisidir. bu savaş suriyeyi bölme planının bir parçasıdır. bizde abd nin verdiği bu görevi yapıyoruz. suriyeden sonra sıra türkiyeye gelecek. sizin gibi geri zekalılar sayesinde akp hala görevde ve türkiye adım adım bölünmeye gidiyor.
Savunma sistemlerimiz gerçekten harika. Daha peşmergenin bile roketlerine hava savunma cevap veremezken düşman Yunanistan Rusya İran olsa ne hale geleceğiz düşünemez olduk.
yanlışlıkla olmuşur?! dün osmanlı tokadı yediler ve abd ile anlaştıkya!!??
Yerini gösterin ki namluyu iyi ayarlasınlar!.. Nereye düştüğünü göstermeyelim bir zahmet.
MİT nasıl da vuruyor kendi hakını.
bu roketleri suriye topraklarının işgalini haklı göstermek için bizimkiler atıyor. akp iktidardan gitmeden huzur bulamayız
o savunma sistemleri yuksek gudumlu fizeler icin roketlr icin degil
ZAFERE ULAŞILMIŞTIR HANİ SENİ YOPRAKLARINI KORUYAMIYARAK ATILAN MERMİ ROKET ENGELLİYEMİYORSUN NEREYE GİTTİK 300 KM ÇOK MERAK EDİYORUM BU ROKETLER NERDEN GELİYO ACABA BOZ NERDEYIZ
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