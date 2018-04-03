HABER

Kilis İl Genel Meclisi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:21 | Son Güncelleme

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı.İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Karakuş, Başkanlığında Nisan ayı toplantılarına başladı.

Kilis İl Genel Meclisi toplandı

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı.
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Karakuş, Başkanlığında Nisan ayı toplantılarına başladı. Meclis gündeminde bulunan İhtisas komisyonlarına üye seçimleri ve encümen üyelikleri seçimlerinin de bulunduran Nisan ayı toplantılarında, gündemindeki konuları görüşmeye 6 Nisan Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Kilis İl Genel Meclisi toplandı

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
FETÖ'de 5 kademeli yeni yapıFETÖ'de 5 kademeli yeni yapı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Evli fenomenden itiraf! Her gün 2 kadınla yatıyorum

Diğer Haberler
Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

Akdeniz Üniversitesi'nde alarm! Tam 1500 öğrenci...

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

TSK: 'İdlib'e 8. gözlem noktası kuruldu'

Unkapanı Köprüsü'nde panik! 3 İranlı kadın...

Unkapanı Köprüsü'nde panik! 3 İranlı kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.