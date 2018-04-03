Kilis İl Genel Meclisi toplandı

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş başkanlığında İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı.
İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Karakuş, Başkanlığında Nisan ayı toplantılarına başladı. Meclis gündeminde bulunan İhtisas komisyonlarına üye seçimleri ve encümen üyelikleri seçimlerinin de bulunduran Nisan ayı toplantılarında, gündemindeki konuları görüşmeye 6 Nisan Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.
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