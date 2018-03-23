Kilis mehteranla inledi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mehteran takımın Kilis’te yoğun ilgi gördü.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte geldiği Kilis’te gün boyu çeşitli programlara katıldı. Kilisli esnafları ziyaret ederek alış veriş yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mehteran takımın gösterisini izledi. Mehteran takımının gösterisine Kilisliler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet meydanında mehteran gösterisine Balıkesir heyetinin yanında Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir ile AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile yetkililer katıldı.

Program sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüplerine spor malzemesi dağıtıldı.