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Kilis'te askeri hareketlilik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:08 | Son Güncelleme

Kilis’te sabah saatlerinde askeri yetkililer, Suriye sınırında havadan incelemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’de terör örgütlerinden temizlenen bölgelere komşu olan Kilis’te sabah saatlerinde hava hareketliliği yaşandı.

Kilis üzerinden uçan askeri helikopter, Suriye sınırını takip ederek Kilis semalarından ayrıldı. Helikopterde askeri yetkililerin olduğu, sınır hattında incelemelerde bulunulduğu öğrenildi.

İHA

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