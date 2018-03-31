Kilis'te askeri hareketlilik!

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’de terör örgütlerinden temizlenen bölgelere komşu olan Kilis’te sabah saatlerinde hava hareketliliği yaşandı.
Kilis üzerinden uçan askeri helikopter, Suriye sınırını takip ederek Kilis semalarından ayrıldı. Helikopterde askeri yetkililerin olduğu, sınır hattında incelemelerde bulunulduğu öğrenildi.
İHA
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