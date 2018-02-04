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Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 15:43 | Son Güncelleme

Kilis ve Hatay'da okullar tatil edildi. Kilis'de il genelinde okullar tatil edilirken, Hatay'ın sınır ilçeleri Reyhanlı, Kumlu, Hassa ve Kırıkhan'da okullar 12 Şubat'a kadar yarıyıl tatili uzatıldı.

Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı

Kilis ve Hatay'ın dört ilçesinde güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerdeki okullarda, 2017-2018 yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, ikinci yarıyıl eğitim-öğretim döneminin 12 Şubat Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi.

Ayrıca Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Reyhanlı, Kumlu, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde de okullar bir hafta daha tatil olacak. Hatay Valiliği’nden konu ile ilgili açıklama bekleniyor.

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