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Kilis Valiliği yakınına roket atıldı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 15:41 | Son Güncelleme 1 saat önce

Afrin'de TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken Suriye'nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket Kilis'te Tekye mahallesindeki 7 katlı bir binanın çatısına düştü. Olayda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kilis şehir merkezindeki Kilis Valiliği yakınına atılan roket 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kentte bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olay yerine hareket etti.

İKİNCİ ROKET İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ziyaret ettiği Kilis Valiliğine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir eve düşen roketin ardından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Vatandaşların ikinci roketin düştüğü ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri diğer bölgeye yönlendirildi. Büyük panik yaşanan bölgedeki ekipler yaptıkları araştırmada, ihbarın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

İHA

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TSK Kilis Suriye PKK PYD Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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