Kilis Valiliği yakınına roket atıldı! Yaralılar var

Kilis şehir merkezindeki Kilis Valiliği yakınına atılan roket 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kentte bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olay yerine hareket etti.

İKİNCİ ROKET İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ziyaret ettiği Kilis Valiliğine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir eve düşen roketin ardından bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Vatandaşların ikinci roketin düştüğü ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri diğer bölgeye yönlendirildi. Büyük panik yaşanan bölgedeki ekipler yaptıkları araştırmada, ihbarın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

İHA